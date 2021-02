Automobilista “scorta” chihuahua sull’Aurelia da Celle e Varazze per non farlo investire

Celle Ligure/Varazze. Insolito episodio ieri sera per trarre in salvo uno spericolato chihuahua che si era smarrito sull’Aurelia tra Celle e Varazze.

Un paziente automobilista, a passo d’uomo, ha seguito la bestiola sull’Aurelia e l’ha “scortata” per non farla investire da Celle a Varazze. Una situazione delicata che ha provocato rallentamenti per non ferire il cagnolino.

Per fortuna a Varazze un carabiniere, in giro con la pattuglia, è riuscito a prendere il chihuahua che lo ha anche lievemente morso perché spaventato.

Avventura però a lieto fine: grazie alla medaglietta sul collarino con impresso il numero di telefono, il proprietario è stato subito avvertito ed è corso in caserma a prendere il suo cagnolino.