Roccavignale. Incidente stradale nel tardo pomeriggio all’interno della galleria “Frate”, sulla strada provinciale 28 bis a Roccavignale, l’arteria di collegamento tra Liguria e Piemonte.

Per causa ancora in via di accertamento si è ribaltata un’auto: non ci sono feriti gravi, tuttavia il sinistro ha causato il blocco della circolazione viaria. Sul posto stanno ancora operando sanitari, vigili del fuoco e polizia locale.

Una corsia di marcia è stata chiusa alla viabilità e si viaggia a senso unico alternato.

Code e disagi, quindi, sul collegamento stradale, almeno fino a quando non sarà rimossa la vettura e non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.