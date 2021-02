Atleticamente: ottimo esordio per Irene Patriarca e Amanda Murray nella categoria LD

Quiliano. Domenica 21 febbraio, presso il Palasport di Imperia, si è svolta la prima prova del campionato di federazione Silver LD LE, le categorie più alte.

L’Atleticamente ha inaugurato la stagione sportiva 2021 schierando Irene Patriarca e Amanda Murray, al loro esordio nella categoria LD. La rosa prevedeva anche la presenza di Campanaro che, per cause di forze maggiore, non ha potuto prendere parte alla competizione.

Ottime prestazioni per Patriarca e Murray che si sono aggiudicate rispettivamente l’argento nella categoria J2 e il bronzo nella categoria J3.

La notizia della ripresa delle competizioni regionali si è avuta solo a fine gennaio; da quel momento in poi, per le allenatrici Giraldi e Ricotti, è stata una corsa contro il tempo per poter preparare gli esercizi e prendere parte alla competizione LD dello scorso weekend e alla gara LB LC che vedrà impegnate, domenica 7 marzo, Corciulo, Salemi, Bruna, Denegri, De Martin, Morelli, G. Patriarca e Tagliabue

Grande soddisfazione, quindi, per le allenatrici Giraldi e Ricotti e tutto il direttivo della società andorese, che si congratula con tutte le sue atlete per l’impegno e la passione dimostrati, ancor di più in questo periodo in cui la morsa della pandemia non sembra dare tregua.