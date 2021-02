Assemblea ordinaria elettiva, appuntamento il 6 febbraio

Sabato 6 febbraio 2021, alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, si svolgerà presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma) l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, indetta con Comunicato Ufficiale n. 174 del 15 gennaio 2021. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della LND: youtube.com/LegaDilettanti.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la LND, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile e dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, riuniti in Collegio di Garanzia Elettorale. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 17 alle ore 19 del giorno 5 febbraio 2021 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo.

Si precisa che, laddove a seguito di provvedimenti del Governo o dell’Autorità sanitaria si rendesse necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”), la relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà tempestivamente inoltrata con comunicazione a mezzo PEC ai Delegati Assembleari aventi diritto e pubblicata su apposito Comunicato Ufficiale.

I presidenti dei Comitati Regionali hanno espresso all’unanimità la richiesta di una candidatura a presidente della LND di Cosimo Sibilia.