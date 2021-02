Festival di Sanremo, la savonese Annalisa in gara con il brano “Dieci”

Liguria. A 10 anni dall’inizio della sua carriera, Annalisa torna al Festival di Sanremo per la quinta volta, presentando in gara il brano “Dieci“, scritto dalla stessa cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo e Luca D’Amico. Nella sua ultima partecipazione nel 2018 è salita sul podio con il singolo “Il Mondo prima di te” classificandosi al terzo posto.

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. – racconta Annalisa – È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.

“Dieci” sarà contenuto nella nuova edizione dell’album “Nuda” pubblicato a settembre e arricchito da molte altre sorprese. Il nuovo album sarà “Nuda10″ in uscita il 12 marzo.