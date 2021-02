Andora. Proseguono ad Andora gli interventi sulle strade per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza dei cittadini. Mentre la Polizia Locale annuncia che in via San Lazzaro, l’installazione della nuova Rotatoria e dei passaggi pedonali rialzati, ha azzerato il numero dei sinistri registrati, l’attenzione si sposta sulla via Aurelia.

All’altezza del belvedere Chiara Luce Badano, è stato installato un sistema di illuminazione notturna delle strisce pedonali che si attiva al passaggio delle persone, al fine di potenziare la visibilità in un punto ad alta intensità di attraversamento, che permette il collegamento fra la passeggiata a mare e il cento di via Roma. Si tratta, infatti, di un rettilineo che stimola gli automobilisti a premere sull’acceleratore.

Foto 2 di 2



Al fine di contemperare le esigenze di sicurezza dei pedoni e di viabilità degli automobilisti, nei prossimi giorni sarà installato sul semaforo all’ingresso di Ponente un sistema intelligente che coordinerà l’incrocio dell’Aurelia con via del Poggio e via Immacolata: il rosso sulle strade di accesso sarà regolato secondo il flusso principale delle auto, al fine di evitare attese inutili e il formarsi di code. Sulla via Aurelia ci sarà prevalentemente il verde che diverrà rosso nel momento in cui arriveranno auto dalle vie laterali.

Gli automobilisti dovranno stare alle regole. Il semaforo intelligente sarà dotato anche di un sensore in grado di fotografare la targa delle auto che passano con il rosso, abitudine non rara, come ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale, Ingegner Paolo Ferrari, nel corso di un sopralluogo sul posto effettuato con il Sindaco Mauro Demichelis.

“Vogliamo ridurre il rischio di incidenti anche in questo incrocio strategico per i residenti della zona di ponente e che provengono da Rollo – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Nei prossimi giorni la Polizia Locale avvierà una fase sperimentale fino alla perfetta sincronizzazione dell’impianto. Starà poi al buon senso degli automobilisti comprendere l’importanza del rispetto delle precedenze al fine di evitare sanzioni.”

Il piano sicurezza stradale del comune ha ottenuto concreti risultati in tutte le strade dove sono stati installati sistemi di rallentamento, quali gli attraversamenti rialzati di Via Del Poggio, Marco Polo e San Damiano, che hanno ottenuto il favore dei pedoni. Fra gli interventi previsti dall’Amministrazione Demichelis, anche l’installazione di un terzo passaggio pedonale rialzato sulla strada provinciale Pian Grande, un progetto realizzato dalla Provincia di Savona che ha individuato le zone più rischiose del rettilineo, adatte all’attraversamento dei pedoni, mentre la posa è finanziata dal Comune di Andora.