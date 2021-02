Amministrative 2021, Articolo Uno: “Alleanza tra Pd, Leu e M5S si ripeta a livello locale per le prossime elezioni”

Savona. “La nascita del gruppo interparlamentare dei gruppi del Senato di PD, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle è un fatto politico di straordinaria rilevanza. Deve rappresentare il primo nucleo da cui partire anche sui territori aprendo poi ad altre forze politiche e movimenti dell’area progressista ed ecologista. Occorre dare forza, idee e costruire forme di cooperazione anche sui livelli locali. Le prossime elezioni amministrative nei Comuni di Savona, Varazze e Loano sono il primo banco di prova locale, ravvicinato, per sperimentare la forza di questo progetto unitario e aperto”.

E’ questa la proposta di Simone Anselmo, il coordinatore provinciale di Articolo Uno, che aggiunge: “la nostra alleanza con il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle, può costituire il punto di partenza e essere capace di proporre le idee giuste per costruire insieme progetti e programmi di governo per il futuro dei nostri Comuni. Le elezioni regionali sono state un primo scalino affrontato insieme, ora andiamo nei comuni per vincere”.

“A livello nazionale – sottolinea – questa alleanza è un fatto politico di straordinaria rilevanza, non soltanto per il confronto parlamentare. Infatti si dà vita, in sede parlamentare, a quella coalizione che il Presidente Conte ha chiamato ‘Alleanza per lo sviluppo sostenibile’; una possibile unità con alla base una visione europeista, progressista, per l’eguaglianza sociale, per i diritti, il lavoro e l’ambiente”.

“Un’accordo che deve costruire – conclude -, su questi assi politici e culturali, un programma, un progetto di futuro in grado di contrastare le culture e le politiche della destra nazionalista e sovranista. E’ un’alleanza di un campo di forze che in sedici mesi di governo hanno mostrato un grado di comunanza di idee non totale ma adeguato per poter avviare, in modo aperto, un progetto per il paese”.