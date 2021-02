Amatori Nuoto e Rari Nantes, la Savona degli sport acquatici si unisce: “Insieme si è più forti”

Savona. Giornata storica per il mondo degli sport acquatici a Savona. Le due storiche società cittadine, Amatori Nuoto Savona e Rari Nantes Savona, hanno reso nota l’intenzione di compiere un cammino comune.

Lo hanno fatto attraverso un comunicato, firmato dai due presidenti, Diego Vulpetti e Maurizio Maricone, nel quale hanno spiegato le motivazioni e l’intento dell’avvicinamento.

“Lo dobbiamo ai nostri figli, alle prossime generazioni, a tutti quelli che verranno dopo – affermano -. Non possiamo lasciare ancora dominare le contrapposizioni perché non è più il momento, è adesso che le donne e gli uomini che hanno a cuore il futuro dei propri giovani devono accettare la responsabilità che la pandemia e la conseguente crisi economica gli ha buttato addosso”.

“È per questo – proseguono – che dopo quarantacinque anni i presidenti ed i dirigenti di Rari Nantes Savona ed Amatori Nuoto Savona hanno messo da parte le vecchie incomprensioni per provare a compiere un primo passo verso un progetto d’insieme, con la consapevolezza che l’essere umano e lo sport, uniti, significano solidarietà e comunione non solo sconfitte e trionfi. Si può vincere o perdere ma insieme perché insieme si è più forti“.

“Abbiamo pensato alla nostra comunità alle nostre trecentocinquanta famiglie e come primo passo incontriamo gli amministratori pubblici di Savona per iniziare a costruire un pezzetto di futuro, del nostro futuro di comunità sportiva all’interno della nostra città” concludono.