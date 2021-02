Allarme vaccini, Arboscello: “Liguria ultima regione in Italia per dosi somministrate”

Regione. “In Liguria qualcosa non va: è l’ultima regione italiana per dosi inoculate rispetto a quelle consegnate e penultima in Italia per quanto riguarda la vaccinazione degli operatori sanitari. Solo il 67% delle dosi di vaccino consegnate alla nostra regione sono state utilizzate. La media nazionale è dell’84%, distante, troppo distante. Perché? All’inizio poteva essere cautela per paura che non arrivassero dosi per fare richiamo. Ora questo ritardo non è giustificato o comunque la cautela sembra esagerata”.

Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, commenta i dati pubblicati questa mattina sul quotidiano Il Messaggero che – secondo l’esponente Dem – “fotografano una situazione allarmante per la nostra Regione, che fa il paio con lo studio elaborato due giorni fa dalla Fondazione Gimbe”.

“Non voglio fare polemica, ma esprimere la mia preoccupazione. Chiediamo alla Giunta Toti di fare chiarezza e di cambiare marcia. Noi siamo disponibili a dare un contributo con l’elaborazione di una proposta, ma è necessaria maggiore trasparenza sui dati, per avere un quadro realistico della situazione. Ho preparato a riguardo un’interrogazione per il prossimo Consiglio. Di Covid si continua a morire. Dobbiamo coprire velocemente le persone più a rischio” conclude Arboscello.