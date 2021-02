Allarme a Varazze, i “soliti ignoti” tornano a colpire: due furti in tre giorni

Varazze. Due colpi messi a segno in questi ultimi giorni. I ladri si sono nuovamente presentati in città e sono entrati in due appartamenti a distanza di un solo giorno tra un furto e l’altro.

Lunedì hanno rubato al terzo piano di un palazzo di via Recagno, zona centrale di Varazze, mentre ieri pomeriggio sono entrati in un appartamento di via Gaggino, perpendicolare a via Nino Bixio, parte a levante della città, zona dove a dicembre si erano già registrati furti.

C’è allarme tra i residenti che tornano a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine dopo questi ultimi episodi.