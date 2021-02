Alessandro Bozzano al campus di Savona: “Rete tra Regione e comuni per potenziarlo”

Savona. Quest’oggi il consigliere regionale di Cambiamo, Alessandro Bozzano, si è recato al campus universitario di Savona, dove ha incontrato il magnifico rettore Federico Delfino.

“Mentre anche l’università sta facendo i conti con le restrizioni dovute al Covid 19, il mondo universitario pensa a progettare il futuro – afferma Bozzano – Oggi sul campus savonese gravitano 2mila e 500 studenti, ma con le giuste manovre si potrà crescere per far entrare Savona tra le più importanti città universitarie. Ne abbiamo parlato con il magnifico rettore, che ha messo sul tavolo i progetti che potrebbero portare a un importante potenziamento del campus savonese”.

“Il disegno sull’università deve essere ampio, da un lato per formare i giovani e dall’altro per impiegarli sul territorio. Ciò sarà possibile solo attraverso un sistema di sinergie, che parta dalla Regione per arrivare ai sistemi di sviluppo messi in campo anche dai comuni del nostro comprensorio”.