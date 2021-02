AlbissolaComics sfida la pandemia: confermata a settembre edizione 2021

Albissola Marina. “Eravamo sul punto di arrenderci ma la decima edizione dell’AlbissolaComics ci sarà e si terrà il 25 e il 26 settembre. Per la realizzazione dell’evento lo scorso anno le difficoltà sono state molte ma le abbiamo superate, i timori per il 2021 erano molti e lo sono ancora, ma i vaccini sono arrivati, vogliamo confidare nel loro successo e abbiamo deciso di rischiare”. Così gli organizzatori dell’evento annunciano l’edizione 2021.

C’è chi non si arrende davanti alle limitazioni imposte dai Dpcm ma si adegua e prova ad andare avanti nonostante l’incertezza che ha caratterizzato questo ultimo anno. Infatti, sono stati molti gli eventi in programma annullati in provincia lo scorso autunno, complice l’ordinanza regionale che da metà ottobre impediva la realizzazione di manifestazioni a cui si aggiungevano le singole ordinanze comunali.

Gli organizzatori hanno sfidato la pandemia già lo scorso anno e il 17 e 18 ottobre si è tenuta la nona edizione di Albissola Comics, il Festival internazionale del Fumetto e dell’Illustrazione, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Comics & Art in collaborazione con l’amministrazione comunale di Albissola Marina con il patrocinio della presidenza della Regione Liguria, del Comune di Albissola Marina, della Fondazione A. De Mari, della Provincia di Savona.

“Incrociate le dita assieme a noi sperando che il 2021 sia migliore – l’augurio dei promotori – e che AlbissolaComics possa continuare la sua avventura, che non basti un misero virus a spegnere le passioni”.