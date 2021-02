Albisola Pallavolo e Planet Volley: una settimana ricca di successi

Albisola Superiore. Una settimana ricca di incontri e di successi per le formazioni dell’Albisola Pallavolo e del Planet Volley, conclusasi ieri sera e messa in archivio con sei successi in altrettante gare.

L’ultimo match in ordine di tempo ha visto l’Albisola Pallavolo Bianca categoria Under 15 superare le Civette

per 3 a 0 (25-16, 25-20, 25-12).

Nel corso del weekend, affermazioni, sempre nella medesima categoria, dell’Albisola Pallavolo Blu di Alberto Porchi, che è riuscita a venire a capo del New Volley Valbormida soltanto al tie-break (11-25, 25-21, 15-25, 25-19, 10-15), e del Planet Volley di Sara Traman, passato in scioltezza sul campo del Sabazia Gialla (9-25, 13-25, 13-25).

Hurrà anche per l’Under 17 dell’Albisola Pallavolo di Luca Parodi (nella foto) che ha archiviato la pratica Decomar Carcare con un netto 3 a 0 (25-12, 25-11, 25-22).

Il programma di partite era iniziato giovedì scorso con il super derby in Under 17 nel corso del quale l’Albisola Pallavolo aveva superato per 3 a 0 (19-25, 9-25, 6-25) l’Albisola Pallavolo Bianca.

Buone notizie anche dal settore maschile: l’Under 19 di coach Elvio Ferrari ha vinto 3 set a 0 contro il Volley Primavera Imperia (25-20, 25-12, 25-19).