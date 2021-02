Albenga, vuole entrare con l’auto nel punto tamponi ma sbaglia strada e finisce sulle scalinate dello stadio

Albenga. Disavventura senza gravi conseguenze questa mattina ad Albenga dove un automobilista diretto al punto tamponi drive through dello stadio ingauno “Annibale Riva” per un errore di manovra è finito con il proprio mezzo sugli scalini della struttura sportiva.

L’episodio è stato immortalato in uno scatto postato sulla pagina Facebook “Viva Las Bengas”.

Chiunque: il 2021 sarà meglio del 2020!

Il mio 2021: Pubblicato da Viva Las Bengas su Martedì 9 febbraio 2021

Il conducente procedeva lungo Viale Martiri della Foce quando, forse per una disattenzione alla guida, convinto di svoltare verso l’ingresso del punto tamponi si è ritrovato sulla scalinata.

Alla fine per l’uomo alla guida solo tanta paura e forse un po’ di imbarazzo per la manovra “sfortunata”. Pochi minuti dopo l’episodio sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riportato il mezzo nel percorso corretto permettendo così all’automobilista di recarsi al drive through per il test.