Albenga. Un post su Facebook mostra le immagini del ponte ferroviario di Albenga (nel tratto del sottopasso che dal mare va verso viale Che Guevara) e subito tra gli utenti scatta il timore per le sue condizioni, ritenute tutt’altro che ottimali.

Il ponte risulta “ammalorato e fessurato con una sezione che praticamente lo taglia in due”. Già a settembre il portavoce dei Cittadini Stanchi, Angelo Pallaro, aveva inoltrato una segnalazione alle ferrovie. Pallaro, in particolare, aveva posto l’accento sulla forte preoccupazione dei cittadini rispetto alle condizioni del viadotto.

di 5 Galleria fotografica Il ponte della ferrovia di Albenga









A seguito della segnalazione, i responsabili delle ferrovie avevano risposto che “era tutto nella norma e che la situazione era costantemente monitorata con una manutenzione che veniva regolarmente svolta”.

Ma queste rassicurazioni non bastano ai cittadini che manifestano ugualmente le loro preoccupazioni. Spiega Angelo Pallaro: “Non solo il sottopasso di Che Guevara, ma anche il cavalcavia della via Aurelia, nelle vicinanze della caserma dei carabinieri, dalla rotonda, appare in pessime condizioni. Hanno fatto la manutenzione, così ci hanno risposto, e sebbene appaia tutto come prima dobbiamo accettare le risposte della ferrovia visto che sono loro responsabili della sicurezza”.

“Noi come gruppi dei Cittadini Stanchi e del Controllo del vicinato teniamo sotto controllo la situazione e non intendiamo certo creare allarmismo, però il cittadino quando passa sotto questi ponti vede e nota e ci contatta subito preoccupato. Abbiamo segnalato la situazione di degrado anche al comune che ci ha assicurato di aver sentito ferrovie dello stato e che tutto è sotto controllo con la manutenzione e che non ci sono quindi pericoli. Però lo ammetto, sono preoccupato, queste rassicurazioni non mi bastano”, conclude Pallaro.

Il sindaco Riccardo Tomatis spiega: “La situazione è già stata segnalata a Ferrovie, che ha ‘trattato’ il ponte in attesa di intervento definitivo. I tecnici, in particolare, hanno distaccato l’intonaco pericolante e passivato i ferri dalla ruggine. A seguire verrà ripristinato il paramento. L’intervento verrà realizzato interamente da Ferrovie dello Stato”.