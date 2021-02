Albenga, lutto per la scomparsa di Gabriella Spadavecchia in Podestà

Albenga. La città delle Torri è in lutto per la scomparsa di Gabriella Spadavecchia in Podestà. Aveva 67 anni.

Il marito Mauro era dipendente bancario mentre lei si occupava di brokeraggio assicurativo per l’istituto San Paolo. Negli anni aveva organizzato numerosi convegni su tematiche bancarie presso l’auditorium San Carlo.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis nell’esprimere le condoglianze alla famiglia afferma: “Ho appreso questa mattina della tragica scomparsa di Gabriella. Era una professionista seria e preparata, innamorata del proprio lavoro, leale e corretta con una particolare empatia nei confronti del prossimo. Gabriella ha dato molto alla nostra città che la ricorderà sempre con affetto”.

Gabriella lascia il marito mauro, i figli Fabio e Silvia, i nipoti Arianna, Edoardo, Emanuele ed Aurora, la nuora Serena, il genero Filippo, i fratelli e le cognate.

Il rosario verrà recitato domenica 21 febbraio alle 18.30 nella camera mortuaria dell’ospedale di Albenga. Il funerale si terrà lunedì 22 febbraio alle 11 presso la parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.