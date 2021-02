Albenga, Lega e Forza Italia: “Presidio fisso delle forze dell’ordine in piazza del Popolo”

Albenga. “E’ necessario un presidio fisso delle forze dell’ordine in piazza del Popolo, ogni sera a partire dalle ore 19.00”. E’ questa la richiesta che Lega e Forza Italia, in risposta alle numerose istanze di molti Albenganesi, hanno deciso di presentare al sindaco Riccardo Tomatis.

Per raccogliere le istanze dei cittadini e sottoscrivere la petizione, i consiglieri comunali del Carroccio Cristina Porro e Gerolamo Calleri e il consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti organizzano una raccolta firme per domenica 7 marzo nel gazebo di piazza del Popolo.

L’iniziativa arriva dopo un incontro con il Prefetto con il quale avevano approfondito la questione e parlato della situazione di attuale criticità in cui versa viale Pontelungo “a fronte di una amministrazione comunale che continua a sottovalutare il problema della sicurezza nella nostra cittadina”.

“E’ infatti inaccettabile – spiegano – che vi sia nelle persone il fondato timore di camminare per le vie della nostra città e in particolare di passare per piazza del Popolo, a fronte degli innumerevoli balordi che bivaccano e delinquono. Non più tardi di pochi giorni fa, uno scippo serale in via Milite Ignoto, ai danni di una nostra concittadina alla quale è costato la rottura dei legamenti”.