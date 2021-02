Albenga, furgone perde parte del carico lungo via al Piemonte: interviene la polizia locale

Albenga. Questo pomeriggio un furgone in viaggio lungo via al Piemonte ad Albenga (in direzione del casello autostradale) ha perso parte del suo carico, costituito da cassette di legno per la frutta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Albenga.

Una ditta incaricata si è occupata di rimuovere le cassette, che hanno creato qualche problema alla circolazione dei mezzi.