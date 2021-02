Albenga. E’ stato consegnato oggi un concentratore di ossigeno alla residenza protetta “Casa del Clero” di Albenga.

“Rotaract Alassio, Rotary Alassio e i comuni di Alassio e Albenga hanno generosamente deciso di regalarci questo strumento di cui abbiamo estrema necessità, in quanto particolarmente difficile da reperire visto l’attuale momento” ringrazia la dottoressa Camilla Ancona, medico della struttura extra-ospedaliera per pazienti SARS COV2 positivi non autosufficienti. “Mi sembra giusto che un gesto così bello sia reso noto a tutta la popolazione” aggiunge.

“Siamo aperti da Pasqua 2020 e accogliamo pazienti positivi al Covid-19, ma asintomatici o persone guarire dalla fase acuta, ma ancora positivi al tampone – afferma Laura Milardi, direttore sanitario della residenza protetta -, il concentratore di ossigeno é quindi utile per risolvere eventuali problemi respiratori”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo gesto di generosità – conclude -, ringraziamenti a cui si unisce la dottoressa Laura Gengo presidente Cooperarci e tutto il personale medico infermieristico e Oss”.