Albenga. E’ stato donato questa mattina del materiale utile per la didattica agli alunni della scuola primaria e secondaria di Albenga 1, di via Degli Orti.

La donazione è avvenuta grazie alla generosità della delegazione Ammi, l’associazione mogli medici italiani nonchè medici e odontoiatri italiani, guidata dalla presidente Mariangela Borin De Masi (sezione ingauna e del finalese).

“La nostra associazione, attenta alle tematiche legate alla sanità, ha saputo che attualmente nelle scuole primarie alcuni bambini non hanno gli strumenti necessari per la loro attività didattica, così abbiamo deciso di fare un piccolo dono in modo che questi bambini possano scrivere e disegnare – commenta la presidente dell’associazione -. E’ stato un piacere svolgere questa donazione di prodotti di facile consumo considerando che io sono mamma e nonna. Ringrazio l’amministrazione per l’accoglienza”.

La preside della scuola, Michela Busso, che ha ricevuto con piacere il dono insieme alle collaboratrici scolastiche e la responsabile del plesso, dopo aver ringraziato l’associazione assicura che i quaderni e le matite verranno distribuite in tutte le classi della primaria e della secondaria di primo grado dell’istituto albenganese, “in particolare a tutti quei bambini e ragazzi che si trovano in situazione di difficoltà”.