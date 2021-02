Albenga, donate 150 mascherine FFP2 ai volontari della Protezione Civile

Albenga. L’architetto Annamaria Vercellino titolare del B&B San Siro ha deciso di donare 150 maschile FFP2 alla Protezione civile di Albenga quale segno di riconoscenza per il lavoro svolto da tutti i volontari in questo periodo di emergenza sanitaria.

La consegna è avvenuta ieri mercoledì 24 febbraio durante la settimanale riunione operativa del gruppo.

“Questi dispositivi sono indispensabili per svolgere i nostri servizi in questo periodo di Covid19 – spiegano dalla Protezione civile – .Un immenso grazie da parte di tutti i volontari!”.

Affermano i consiglieri Mirco Secco e Raiko Radiuk : “Ringraziamo l’architetto Annamaria Vercellino per la donazione di questi importanti dispositivi di protezione individuale indispensabili per le attività che la Protezione Civile sta portando avanti anche in collaborazione con le associazioni che fanno parte del Tavolo dell’emergenza. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare ancora una volta tutti i volontari che dedicano il loro tempo ad aiutare gli altri e che, anche e soprattutto nell’emergenza Covid sono stati di fondamentale importanza per tutti noi”.