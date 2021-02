Albenga, Ciangherotti: “Servono più sicurezza e controllo: meno autovelox e più agenti della municipale in giro”

Albenga. “Di parole ne sono già state fatte tante, anzi troppe, adesso servono i fatti. Se il sindaco di Albenga ha davvero a cuore la città, impegni gli agenti della municipale in supporto alle altre forze dell’ordine per assicurare la sicurezza di interi quartieri da tempo abbandonati a se stessi, dando prima di tutto applicazione al decreto legge 20 febbraio 2017 numero 14 emesso proprio per consegnare ai sindaci gli strumenti necessari a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, promuovendo interventi volti al mantenimento del decoro urbano”. Lo richiede il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Eraldo Ciangherotti.

“Meno autovelox per fare cassa, più agenti della polizia locale in giro per le strade, è quanto chiedono, quotidianamente, numerosi cittadini che mi chiedono di dare voce alla loro protesta – afferma Ciangherotti – La gente ha il dubbio che il sindaco e l’assessore Vannucci in primis, contrariamente alla maggior parte dei cittadini albenganesi, non siano a conoscenza, ad esempio, che abitualmente, dopo le 18.30, le strade collaterali a viale Pontelungo e il Lungocenta Via trento, piazza del Popolo e piazza Europa, i caruggi del centro storico diventano ritrovo di persone che bivaccano e spacciano droga, insozzando le superfici, urinando sui muri, e abbandonando i rifiuti. La gente assiste ad una escalation di episodi che non si placa e che nelle ultime settimane si sta intensificando e la cosa che preoccupa di più è che i cittadini sono scoraggiati e hanno perso pure la forza per denunciare questi episodi, proprio perchè non arriva dalle Istituzioni una risposta efficace”.

“Albenga paga non solo il danno di un’amministrazione comunale che, incurante del continuo spaccio e risse accanto alle vetrine degli esercenti, non sostiene in alcun modo il commercio locale, ma sopporta anche la beffa di vivere in una città in preda a degrado e insicurezza. Noi di Forza Italia esigiamo sicurezza e controllo nella nostra città. Gli albenganesi meritano una città sicura e senza degrado”.