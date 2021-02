Albenga, Ciangherotti: “Piazza del Popolo senza semaforo ma centralina pericolosa, il Comune intervenga”

Albenga. “Da tempo il semaforo di piazza del Popolo è stato sostituito da una rotonda, ma è rimasta la vecchia centralina di controllo (affianco all’ingresso della filiale della Carige) che è mezza demolita, pericolosa per i passanti, oltre ad essere d’intralcio per il passaggio di carrozzine elettriche e passeggini”.

A denunciarlo è il consigliere comunale Eraldo Ciangherotti, che chiede di eliminarla per “porre fine alla situazione di degrado e mantenere il decoro urbano in una zona alle porte del centro storico”, su cui – dice – “ogni giorno passa anche il ‘guru’ dell’amministrazione comunale ingauna per andare a casa”.

“Quale differenza c’è tra un semplice cittadino che magari viene anche multato per un ostacolo abbandonato e pericoloso per l’incolumità della gente e un’amministrazione pubblica che quotidianamente si gira dall’altra parte senza fare il suo dovere dando il buon esempio? Perchè l’ufficio Viabilità del Comando della Municipale non provvede alla rimozione urgente del manufatto? Perchè l’assessore Vannucci, così attento al decoro urbano, non dispone lo sgombero immediato? Perchè l’assessore Gaia, così attenta alle problematiche sociali, non si rende conto di questo ingombro così mastodontico?” Si domanda Cinagherotti che conclude: “Forza Sindaco Tomatis, datevi da fare e curate il decoro della città, a partire dalle vostre mancanze”.