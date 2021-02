Alassio, un fine settimana con il campionato zonale dei Laser

Alassio. “Ci aspettiamo tra le cinquanta e le sessanta imbarcazioni: un vero spettacolo sportivo”. Flavio Pogliano, responsabile del gruppo agonistico del Cnam Alassio, non nasconde l’emozione del prossimo appuntamento in calendario al porto Luca Ferrari di Alassio.

Sabato 20 e i domenica 21 febbraio il Cnam Alassio ospiterà infatti il campionato zonale della classe Laser. “Sarà un evento partecipato – spiega meglio Pogliano – in quanto la settimana successiva, quando noi avremo il Meeting Internazionale della Gioventù, con gli Optimist, i Laser saranno impegnati per l’Italia Cup. Per molti quindi l’appuntamento alassino è preparatorio al campionato nazionale della classe”.

Una classe che da sempre regista alti numeri e grande seguito. Il Cnam Alassio ha infatti costituito una squadra agonistica che durante tutto l’inverno si prepara con allenamenti almeno due volte alla settimana nelle acque del golfo, con qualunque condizione di mare e vento.

“Saranno tre gli alassini che prenderanno parte al campionato zonale – aggiunge ancora Pogliano -: Andrea Dilda e Sebastian Rozio sui 4.7 e Federico Appiano nei Radial“.​

“Quest’anno – spiegano dal direttivo del Cnam – a causa dell’emergenza sanitaria in corso i calendari hanno dovuto essere approvati non solo dalla Fiv ma anche dal Coni e questo ha un po’ rallentato la conferma degli appuntamenti e l’organizzazione tra i circoli”.

Ma non ha dissuaso gli sponsor. “Ancora una volta – aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport – la vela alassina incontra il favore di marchi importanti del mondo dello sport, dell’alimentazione sana e del benessere. Noberasco, Tappo Rosso, Parmigiano Reggiano ma anche Gill e Decathlon affiancheranno i prossimi eventi sotto il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Alassio e della Marina”.

“Il territorio ha ben risposto all’interessamento dell’amministrazione contribuendo con forniture importanti di prodotti a realizzare pacchi gara che fossero un reale sostegno per gli equipaggi impegnati nelle regate – aggiunge Massimo Parodi, presidente del consiglio comunale con incarico alle manifestazioni -. In acqua ​dalle prossime regate anche le dodici nuove boe brandizzate con i loghi di Visitalassio, Cnam Alassio e Marina di Alassio”.