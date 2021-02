Alassio, terminati i lavori di Sca in viale Hanbury

Alassio. È stato chiuso oggi, con i lavori di asfaltatura, il cantiere della Sca in viale Hambury ad Alassio.

“In previsione della stagione estiva, onde evitare disservizi nel periodo di massima presenza turistica – spiega il direttore tecnico Adriano Baldini – i tecnici Sca hanno eseguito l’intervento che ha interessato una porzione di tratta della pompante delle rete fognaria. Nello specifico è stata sostituita una valvola di ritegno del diametro di 400 millimetri. Tale operazione ha richiesto un paio di settimane di lavoro, in quanto in pezzi installati sono stati prodotti ad hoc in quanto si tratta di una struttura assai datata, ma soprattutto perchè nella scorsa stagione estiva i tecnici erano già intervenuti per eseguire una riparazione in emergenza. Affrontare il prossimo flusso turistico senza eseguire un intervento radicale avrebbe esposto la società, con possibili disservizi all’utenza”.

I lavori cominciati alle 14 di lunedì e, coordinati dal capo area del settore fognario Gabriele Riolfo, sono terminati alle 2 del mattino di martedì.

L’intervento è stato eseguito senza interrompere il servizio.