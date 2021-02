Alassio. E’ giunto alla ventisettesima edizione il Premio Alassio Centolibri “Un autore per l’Europa”, è arrivato alla terza il Festival della Cultura e alla quindicesima del Premio Alassio per l’Informazione Culturale. Tante novità nel segno dell’innovazione per quest’anno.

“In queste settimane l’amministrazione comunale, con tutto lo staff organizzativo, giuria, biblioteca, collaboratori esterni – spiega Paola Cassarino, consigliere incaricata alla cultura del Comune di Alassio – si è messo in moto per mettere a punto un calendario di iniziative, un percorso di avvicinamento al premio vero e proprio, che sarà denso di appuntamenti in presenza e in remoto che, confidiamo, saranno compatibili con le normative vigenti in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria tuttora in corso”.

Foto 2 di 2



“Tanto digital e social network, ma anche tanti incontri radiofonici, press tour ed eventi live – prosegue Cassarino – e tante novità, a partire dall’ospite d’onore che accompagnerà il Festival e il Premio “Un Autore per l’Europa”. Un’edizione raccontata da giornalisti, autori, istituzioni e imprenditori dove la cultura la farà da padrona”.

“Tante novità anche sulla formula del premio e sul coinvolgimento degli italianisti – conclude il consigliere – con un vero e proprio momento di suspense per il vincitore che sarà svelato solo all’ultimo istante, come nella ‘Notte degli Oscar’ quando il presentatore dopo l’elenco delle nomination annuncia ‘and the winner is’ davanti al pubblico e ai finalisti. Insomma stiamo lavorando perché anche questa edizione, nata in un contesto complicato, sappia far tesoro dell’esperienza dello scorso anno, rilanciando con nomi ed eventi di grande caratura”.