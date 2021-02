Alassio, lavori in corso su passeggiata Ciccione e in via Leonardo da Vinci

Alassio. Riaprirà al transito pedonale la prossima settimana il tratto di Passeggiata Ciccione di Alassio compreso tra il Corner Beach e la Scogliera. In questi giorni, terminata la stuccatura della pavimentazione e del muretto lato strada, si procederà al posizionamento della ringhiera per poi eliminare del tutto le transenne e riaprirla al pubblico.

Nei prossimi giorni saranno anche riempite di terra le aiuole e piantumate con nuove essenze.

“Un altro pezzo di Passeggiata Ciccione – è il commento del sindaco Marco Melgrati – viene restituito alla città dopo un significativo intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione. La passeggiata è infatti molto lunga e dovremo procedere per lotti, ma i lavori proseguiranno con cadenza regolare, compatibili con le risorse di bilancio e il piano dei lavori pubblici”.

Contestualmente sono iniziati gli interventi di rifacimento dei marciapiedi di via Leonardo da Vinci a seguito dei lavori effettuati da Sca per la sostituzione della condotta da 200 dell’acquedotto.

“Abbiamo colto l’occasione dei lavori di Sca per mettere a calendario il rifacimento dei marciapiedi e dell’abbattimento delle barriere architettoniche del lato mare di via Leonardo da Vinci nel tratto da via Londra a viale Roma – aggiunge Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio – Terminato questo tratto proseguiremo con i marciapiedi e gli scivoli di corso Europa”.