Alassio, dal 15 marzo modifiche tariffe parcheggio: ecco tutte le novità

Alassio. Entrerà in vigore il 15 marzo, “giusto il tempo – specifica Igor Colombi, presidente della Gesco, – per riprogrammare tutti i parcometri e adeguare la segnaletica verticale”, la delibera che modificherà il piano della sosta sulle aree pubbliche all’interno del territorio comunale, è però stata approvata nel corso dell’ultima giunta comunale. ​​

“E’ sempre stato un mio obbiettivo – spiega Marco Melgrati, sindaco di Alassio – e ora che stiamo chiudendo l’accordo con le Ferrovie dello Stato, per la Piccola della Stazione, credo si possa ridisegnare il piano per andare incontro alle esigenze della città, dei residenti e di quanti raggiungono quotidianamente Alassio per motivi di lavoro”.

La prima novità è che lavoratori e residenti potranno parcheggiare a tariffe agevolate in tutte le aree di sosta della città. La tariffa resterà di 0,25 cent/h per i residenti e sarà di 0,30 cent/h per i lavoratori. Per i non residenti invariato l’importo di 1,50 €/h.

A questo si aggiunge che, nel periodo invernale dal 1° ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, su Passeggiata Cadorna, Via Roma e presso la Piccola della Stazione il parcheggio sarà gratuito.​