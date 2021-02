Alassio. “Ci vorrebbe un mondo con più poesia: più poesia nel lavoro, con la famiglia, gli amici, nella vita di tutti i giorni”​così Vanessa Pullo aveva commentato la vittoria, lo scorso anno, al concorso “La Lettera o la Poesia d’Amore più bella”, il concorso con cui Alassio, Città degli Innamorati saluta il giorno di San Valentino.

E, possiamo dirlo, Vanessa il suo mondo lo sta davvero invadendo con la sua poesia perchè è lei, a dispetto del caso, che anche quest’anno si è aggiudicata il Concorso di San Valentino con la lettera d’Amore più bella. La sua è ovviamente un’altra poesia, “Passione” il titolo, che alle ore 12 di oggi aveva già conquistato 300 like, 68 commenti e 15 condivisioni.

Per quanto riguarda lo “Scatto d’amore più bello” nessun dubbio la vincitrice è Francesca Fuoco. Nel suo obbiettivo una coppia non più giovanissima che passeggia in Piazza Partigiani, uno scatto in bianco e nero, il sorreggersi l’un l’altro, l’idea della lunga strada percorsa insieme… con 336 like, 7 commenti e 24 condivisioni è lei l’immagine che più di altre ha convinto il pubblico dei social.

“Abbiamo contattato i vincitori – spiega Angelo Galtieri – inizialmente avevamo previsto la premiazione per martedì, accanto al grande cuore luminoso posizionato in Piazza della Libertà. In realtà poichè la vincitrice del concorso della Poesia più bella è di Chiavari, e in considerazione che stiamo per diventare zona arancione, dovremo valutare soluzioni alternative, ma tramite i social abbiamo già decretato i vincitori che hanno già appreso la notizia e si stanno godendo il meritato momento di gloria via social network. Ci stiamo organizzando per la consegna del premio vero e proprio”.​

“Passione” di Vanessa Pullo