Alassio, betoniera si ribalta e rischia di precipitare sulla scogliera

Alassio. Attimi di paura questo pomeriggio sulla via Aurelia ad Alassio dove una betoniera si è ribaltata rimanendo pericolosamente in bilico su un muretto.

L’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare nei pressi di via Giancardi, si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze. Il rischio corso dal conducente del veicolo, tuttavia, è stato notevole.

Oltre il muretto sul quale si è appoggiata la betoniera, infatti, è presente un dirupo che finisce direttamente sul porto alassino. Nel tratto interessato dal sinistro la circolazione veicolare è stata interrotta per circa un’ora per agevolare le operazioni di recupero del mezzo coinvolto nell’incidente.

La polizia locale consiglia di percorre l’Aurelia bis (SS717) per il transito Alassio/Albenga.