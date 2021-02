Alassio, al via la selezione pubblica per l’incarico dirigenziale area tecnica

Alassio. E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Alassio l’avviso per la selezione pubblica per la formazione di un elenco di candidati idonei finalizzato al conferimento di un incarico dirigenziale per l’area tecnica.

I candidati e le candidate avranno tempo 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso per presentare le domande nei modi indicati.

A questo link l’avviso.