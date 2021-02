Alassio. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rampa di accesso al litorale di ponente che consentiranno all’impresa di predisporre la tubatura di circa 250 metri per il ripascimento straordinario della spiaggia di Alassio.

Il cantiere, affidato in via definitiva nella giornata di martedì 16 febbraio, è entrato nel vivo dell’attività e ha già attuato gli scavi necessari per consentire ai mezzi pesanti di accedere alla spiaggia.

Parallelamente si sta lavorando anche sul consolidamento del Muretto di Alassio e sulle radici delle essenze arboree che ne stanno compromettendo la sicurezza.