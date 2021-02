Altare. Domani torna, ad Altare, il consueto appuntamento del terzo sabato del mese con i diciassette piccoli e piccolissimi produttori della Rete “Buone Terre – I Mercati della Terra dalla Valbormida al Mare”.

I gazebo saranno pronti, in Piazza del Consolato/Via Restagno, dalle 8 alle 13 per accogliere i consumatori che vogliono prodotti di qualità sulla loro tavola.

Sarà possibile scegliere fra l’ampia gamma di alimenti che compongono il paniere della spesa della Rete Buone Terra fra i quali olio, salumi, formaggi, dolci alle farine e verdure.

Inoltre, in linea con la filosofia di questo sodalizio di uomini e donne che hanno fatto della cultura del cibo la loro bandiera, sarà fruibile on line sulla pagina facebook @buoneterre e sul sito internet istituzionale www.buone-terre.it il laboratorio dedicato ai formaggi “Tutti i colori del bianco” realizzato in collaborazione con Slow Food Alta Valbormida e Associazione Cuochi Savona realizzato in occasione del Mercato della Terra di Cairo Montenotte.

Chi si collegherà potrà scoprire curiosità, ricette e piatti gustosi che si possono realizzare con questo prezioso alimento.