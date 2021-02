Albisola Superiore. Il museo Manlio Trucco e la biblioteca civica di Albisola Superiore con il passaggio alla zona gialla riaprono al pubblico.

La biblioteca torna operativa con il prestito dei libri dopo un lavoro di restyling: “Sono tante le novità di questo 2021, a partire dall’ampia offerta di libri che viene messa a disposizione della cittadinanza grazie ai nuovi 700 volumi di genere vario, che spaziano dalla narrativa per adulti, a quella per i ragazzi, dall’aggiornamento delle enciclopedie a una nuova sezione in lingua inglese che è la grande novità, frutto di una forte collaborazione con la Commissione di gestione della biblioteca e con il personale – afferma l’assessore alla cultura Simona Poggi -. La sezione dedicata alla ceramica, già fiore all’occhiello della città, è stata ulteriormente arricchita con l’acquisizione di nuovi libri”.

“Durante la chiusura al pubblico abbiamo molto lavorato: innanzitutto alla catalogazione e alla risistemazione del nuovo patrimonio librario ma anche al restyling degli arredi con l’ acquisto di nuove sedie per la sala di lettura, grazie alla collaborazione con l’assessore Luca Ottonello – specifica Poggi – Un primo piccolo passo verso nuove tendenze e il ripristino di quella quotidianità che mancava da troppi mesi. Al momento come da disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus, la biblioteca riapre solo per il prestito e la consegna dei libri”.

“Dopo un lungo periodo in cui la cultura ha vissuto una fase di sospensione, la riapertura della biblioteca e del Museo rappresenta un graduale ritorno alla normalità. Sono entusiasta del fatto che ci si possa riappropriare di alcuni preziosi servizi che tanto ci sono mancati e che questi luoghi possano ritornare ad essere fruiti dalla cittadinanza. Mi auguro che i nuovi libri – recentemente acquistati grazie al Decreto Franceschini – possano diventare stimolanti compagni di “viaggio”” conclude l’assessore alla cultura della città di Albisola Superiore.

La biblioteca e il museo saranno aperti con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì: 14.00-18.30; martedì-giovedì: 08.30-13.00; sabato e domenica: chiuso. Gli ingressi saranno contingentanti. Per info e prenotazioni chiamare il numero 019 484615.