Albenga. Sono iniziate questa mattina, mercoledì 17 febbraio, le vaccinazioni per gli over 80 all’interno della tensostruttura a Camaolau di Vadino, ad Albenga. Il sito scelto per la campagna vaccinale ingauna è stato ritenuto dall’Asl – per dimensioni, spazi e facile accessibilità – il più idoneo (ma non sono mancate le polemiche).

Presente all’interno della tensostruttura il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha commentato: “È una mattinata molto importante iniziata molto bene – ha detto il primo cittadino -. C’è un clima sereno e gli anziani sono molto felici di aver raggiunto questo primo traguardo. Ringrazio tutti i dipendenti, sia i funzionari che i dirigenti dell’Asl e del Comune per aver collaborato alla realizzazione di questa sede vaccinale che non era una cosa scontata. Speriamo che questo primo passo segni l’inizio della fine di un incubo”.

di 13 Galleria fotografica Ad Albenga al via le vaccinazioni per gli over80









Questa mattina la prima dose del vaccino anti-Covid è andata all’albenganese Giuseppe Rubiano (80 anni), venuto a Vadino insieme alla moglie Maria dopo aver prenotato l’appuntamento online insieme alla figlia Michela: “È andato tutto bene”, ha commentato il signor Giuseppe subito dopo aver ricevuto la dose.

In totale, quest’oggi, saranno 144 gli anziani che verranno vaccinati all’interno della tensostruttura. Tra loro anche Michele Pezzillo, classe 1929: “Abbiamo prenotato il vaccino la prima sera che era possibile fissare l’appuntamento online – racconta la figlia Barbara -. Abbiamo trovato subito posto per oggi alle ore 13.10. Mio papà non vedeva l’ora di fare il vaccino e dopo averlo fatto è molto felice”.

I vaccinati, dopo aver ricevuto la dose, attendono almeno 15 minuti in osservazione per monitorare le eventuali reazioni avverse a breve termine.

Indicazione tensostruttura di Campolau sita in zona Vadino

Provenendo dal centro città, superato il Ponte Viveri (Ponte Rosso), girare a destra verso via del Molino quindi imboccare via Viveri e svoltare a destra (via Romagnoli) e svoltare a sinistra per accedere al parcheggio che si trova proprio davanti all’ingresso della struttura. L’Ufficio viabilità e segnaletica della Polizia Locale di Albenga ha posizionato la cartellonistica da seguire per arrivare agevolmente all’entrata.

Modalità di prenotazione

Per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere la propria tessera sanitaria e il proprio codice fiscale:

– attraverso pc o tablet o smartphone sarà possibile prenotare a partire dalle ore 23.00 del 15 febbraio collegandosi al sito;

– attraverso il call center (numero verde 800 938818) dalle ore 6.00 del 16 febbraio;

– sportelli Cup/sportelli Asl2 a seconda degli orari di apertura delle diverse sedi indicati sul sito

Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti.