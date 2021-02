A tu per tu con Pietro Buttu, allenatore del Finale

A tu per tu con Pietro Buttu, tecnico che quest’anno allena, per la dodicesima stagione consecutiva, il Finale, squadra che milita in Eccellenza. Dopo una carriera da calciatore, in particolare con la maglia dell’Albenga, nel suo curriculum di tecnico ci sono state anche Laigueglia, Vado e Imperia.

Pietro Buttu, classe 1970, ci parla dei valori della sua filosofia sportiva, legati a determinazione e senso di appartenenza, spiegandoci anche il suo modo di interpretare il ruolo di mister e raccontandoci come si vive il calcio nell’ambiente della società giallorossoblù.