A tu per tu con Paolo Lamberti, ex calciatore, di ruolo attaccante. Lamberti, in oltre vent’anni, ha indossato le maglie delle prime squadre di Cuneo, Sanremese, Fossanese, Savona, Forcoli, Alghero, Imperia, Pro Imperia, Argentina, Ventimiglia e Ospedaletti.

Paolo Lamberti, classe 1976, ci racconta la sua lunga esperienza calcistica, vissuta sui rettangoli di gioco Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, parlandoci delle tappe più significative della sua carriera e dei ricordi più belli legati alle centinaia di reti realizzate.