A tu per tu con Luca Castiglia, calciatore che di recente ha raggiunto il traguardo delle trecento partite tra i professionisti. Valbormidese, ha iniziato a giocare nelle giovanili della squadra del suo paese, la Carcarese, per poi passare al Torino. A livello di prime squadre ha giocato con Juventus, Cesena, Reggiana, Viareggio, Spal, Vicenza, Empoli, Pro Vercelli, Salernitana, Ternana e Padova. Da agosto 2020 milita nel Modena, in Serie C.

Luca Castiglia, classe 1989, che gioca nel ruolo di centrocampista ed è presidente onorario dell’Olimpia Carcarese, ci racconta le tappe più significative della sua carriera, a partire dalle prime esperienze con la società biancorossa, fino ad arrivare al presente. Intervengono in trasmissione Giorgia Scalise, addetta stampa dell’Olimpia Carcarese, Gianni Ghidetti e Stefania Resio, i suoi primi allenatori, Sergio Soldano, ex tecnico di Luca, Alberto Chiaro, ex compagno di squadra, Edoardo Gandolfo, direttore sportivo della Carcarese.