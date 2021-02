A tu per tu con Fabio Baldi, ex calciatore. Ha debuttato a livello di prime squadre nel 1980/81 con la Levante C in Promozione, per poi trascorrere due stagioni in Serie A col Genoa. Tornato alla Levante C per due campionati di Promozione, nel 1985/86 ha giocato con il Savona in Serie C2. Quindi, cinque campionati con il Cuneo tra Serie D e Serie C2, uno al Savona in Interregionale e il passaggio all’Aosta in C2 nel 1992/93. Nel 1993/94 ha militato nel Santa Teresa di Gallura in Serie D, poi due anni alla Lavagnese, due all’Entella, uno alla Sampierdarenese, sei all’Acqui, uno al Bogliasco e due al San Cipriano, con il quale ha chiuso la carriera nel 2008.

Fabio Baldi, classe 1964, che giocava nel ruolo di centrocampista, ci parla dei momenti più importanti e significativi vissuti nella sua lunghissima esperienza sui campi di calcio.