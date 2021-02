A Celle nessun punto vaccinale per gli over80, la delusione del sindaco: “Limitare i disagi”

Celle Ligure. Non ci sarà un punto vaccinale anti Covid per chi ha più di ottant’anni a Celle Ligure. La notizia è giunta intorno alla mezzanotte di ieri dopo la lunga riunione in videoconferenza organizzata da Anci cui hanno partecipato Asl2 e sindaci dei comuni del distretto savonese.

Delusione e disappunto da parte del sindaco Mordeglia che già a metà gennaio aveva dato disponibilità per organizzare la campagna vaccinale in paese, riconfermandola poi il 5 febbraio. Nei giorni scorsi una comunicazione da parte dell’Asl2 che stava definendo le procedure di intervento per quanto riguardava i Comuni sotto i 5000 abitanti. Ieri la decisione: Asl2 non aprirà a Celle un punto vaccini per gli anziani che abbiano più di 80 anni ma lavorerà per rafforzare i presidi territoriali.

“Insieme alla Croce Rosa, all’Avis e alla Protezione Civile, il Comune aveva già predisposto quanto necessario per poter eseguire la vaccinazione nelle nostre strutture – afferma il primo cittadino -. Ho subito informato queste associazioni, dopo la riunione, e mi hanno dato immediatamente la loro disponibilità a fornire, insieme all’amministrazione, il supporto necessario ai nostri concittadini per le prenotazioni. Li ringrazio per questo”.

È dispiaciuto il sindaco Mordeglia “Cercheremo di diminuire i disagi per le persone over 80”. La notizia non piace ai cittadini che speravano in un punto vaccinale per i loro anziani. Per prenotare il vaccino sono cinque i canali a disposizione: il portale internet prenotovaccino.regione.liguria.it, il numero verde 800 93 88 18, attraverso i medici di famiglia, questa procedura è in fase di definizione, le farmacie, lo sportello Cup di Asl e degli ospedali.

Non dovranno invece prenotarlo gli over 80 ricoverati per patologie diverse dal Covid che saranno vaccinati al momento delle dimissioni e gli anziani con requisiti per la vaccinazione a domicilio che saranno contattati dall’Asl.