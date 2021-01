Via ai lavori di manutenzione sulla A7, tutte le alternative alla viabilità

Liguria. Prosegue il piano di riqualifica e ammodernamento che Autostrade per l’Italia, in accordo con il Mit, ha avviato su tutta la rete ligure.

Nell’ambito dei cantieri programmati sotto il coordinamento della Prefettura, la direzione di tronco di Genova di Aspi comunica che, come deciso oggi al tavolo del Cov (Comitato operativo viabilità), a partire dalla notte tra il 18 e il 19 gennaio 2021 verrà attivato un cantiere in A7, dal chilometro 131+900 al chilometro 131+200 in direzione nord, le cui attività saranno svolte in modo continuativo e termineranno entro febbraio. I lavori riguarderanno la sostituzione di circa 150 – 200 metri di barriere di sicurezza (guard rail) in prossimità della confluenza della A10 est con la A7 nord. Il cantiere interesserà circa 600 metri della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso in un tratto privo di corsia di emergenza e, visto il tipo di lavorazioni che richiedono temperature non troppo rigide, lavorerà prevalentemente nelle ore diurne, su un orario esteso dalle 6 alle 22.

La direzione di tronco, sulla base di indicazioni pervenute nell’ambito del Cov, ha dato comunque disponibilità a richiedere al Comune di Genova il permesso per lavorare il più possibile anche in orario notturno, così da comprimere al massimo la durata del cantiere, ovviamente tenendo conto della necessità di rispettare la normativa sui riflessi acustici delle attività svolte. Per contenere gli effetti sulla viabilità autostradale e cittadina, sono state condivise alcune misure di alleggerimento del traffico, che la Direzione di Tronco metterà in atto installando segnaletica verticale specifica sui punti di deviazione e reindirizzamento e con l’ausilio di personale su strada. Un mezzo di soccorso pesante verrà inoltre dedicato in modalità permanente al cantiere, per interventi tempestivi in caso di incidente o di necessità di rimozione di mezzi dalla carreggiata nel tratto.

Di seguito le viabilità alternative individuate di concerto con polizia stradale e polizia municipale.

Per il traffico a lunga percorrenza proveniente da Ventimiglia e diretto verso Milano o verso Centro e Sud Italia, si suggerisce di utilizzare l’itinerario alternativo A26, A21, A1.

Per il traffico portuale nazionale in uscita sono state individuate le seguenti viabilità alternative: Varco Derna, proseguirà su via della Superba per allacciarsi alla A10 a Genov Aeroporto e proseguire su A26 se diretto a nord; se diretto nelle località intermedie tra Bolzaneto e Ronco Scrivia potrà proseguire per via Tea Benedetti in viabilità ordinaria e proseguire fino alla stazione di Genova Bolzaneto per il reingresso in A7 nord; Varco Etiopia, in uscita proseguirà su Via Milano per inversione in via Pietro Chiesa e prosecuzione su Lungomare Canepa per le alternative già citate sopra.

Per il traffico pesante in uscita dal PSA di Voltri e diretto a Nord o direzione Centro o Sud Italia il consiglio è di evitare il nodo genovese, e di seguire l’itinerario alternativo percorrendo A26-A21-A1.