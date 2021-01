Veicoli senza assicurazione, a Finale Ligure 50 sanzioni della polizia locale

Anche nell’anno del Covid, che ha imposto una riorganizzazione dei servizi, la Polizia Locale d Finale Ligure ha mantenuto alta l’attenzione sul rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

L’amministrazione Frascherelli, già nel 2018, aveva diramato una specifica direttiva al Comando di Polizia Locale per incrementare controlli volti a contrastare le condotte d guida che sono alla base dei più gravi incidenti: utilizzo di telefoni e tablet, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Quello che salta agli occhi nel 2020 è tuttavia l’incidenza della mancata assicurazione dei veicoli, circostanza che ai danni fisici e morali subiti in esito ad un incidente stradale, rischia di aggiungere in concreto rischio di non potere ottenere alcun risarcimento.

Per contrastare il fenomeno la Polizia Locale opera specifici servizi su strada, con l’ausilio di scanner in grado di individuare i mezzi sprovvisti di copertura assicurativa dandone notifica alle pattuglie dislocate nei pressi che procedono a fermare il veicolo e a contestare la violazione.

Il mancato rispetto dell’obbligo di assicurare il mezzo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 849 e 3356 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Il 2021 si è aperto con nuovi controlli e, purtroppo, nuove sanzioni, ma anche con un ambizioso progetto per incrementare i controlli su strada che vede come protagonisti, oltre

il Comune di Finale Ligure, i Comuni di Savona e Loano, ma anche la Regione Liguria e la ASL2 Savonese; progetto il questo momento al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento di un contributo economico da parte dello Stato.