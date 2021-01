VBC Savona, le formazioni giovanili continuano a lavorare nella speranza di una ripartenza

Savona. Il nuovo anno è iniziato, ma novità sulla possibile partenza dei campionati ancora non ce ne sono. Nonostante questo, il settore giovanile, maschile e femminile, del VBC Savona non ha smesso di lavorare, portando avanti il programma degli allenamenti.

Le ragazze di Under 13, Under 15 e Under 17, guidate da Ivana Druetti, non hanno smesso di vedersi, come confermato dalla stessa allenatrice: “Abbiamo cercato di fare attività, anche con le ultime restrizioni, sia all’aperto che a distanza online. Con la ripresa normale degli allenamenti in palestra, torneremo nuovamente a lavorare per arrivare pronte ai campionati, anche se ad oggi non c’è una data certa. Le ragazze hanno voglia di giocare, è quasi un anno che non fanno partite ufficiali e scalpitano dalla voglia di farle. Speriamo che presto si possa, anche per ritrovare quell’entusiasmo e quell’adrenalina che ne deriva dalla competizione. Concludendo ringraziando tutti i membri della società che in questo periodo così complesso stanno lavorando senza sosta e tutti quelli che stanno sostenendo la società biancorossa”.

Anche coach Luciano Mondelli non ha perso l’entusiasmo, continuando a lavorare con la sua Under 19 maschile: “Con i ragazzi stiamo provando a portare avanti un lavoro iniziato già due anni fa. Il periodo non è semplice e non potersi confrontare con le altre squadre limita molto, ma nonostante questo noi non ci perdiamo d’animo e continuiamo ad allenarci sempre rispettando al massimo le normative vigenti”.