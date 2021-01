Varazze. Cambia volto la logistica stradale nel giorno del consueto appuntamento con i banchi dei venditori ambulanti, con l’apertura di tutte le direttrici di viabilità. Una svolta, da sempre allo studio delle passate amministrazioni comunali: quella di consentire mercato e transito del traffico in una giornata cruciale per la cittadina. Proprio questa mattina si tiene il sopralluogo della commissione locale di paesaggio per analizzare le modalità per autorizzare un cambiamento che dovrebbe diventare operativo prima dell’estate.

Questo sarà reso possibile da più novità: la rimozione delle fioriere installate lungo il controviale Nazioni Unite. Il verde sarà piantumato altrove, in passeggiata ad esempio. Qui verrà sistemata parte dei banchi di merci varie. La riqualificazione della zona rientra nel secondo lotto dei lavori che hanno interessato piazza Dante che andrà così ad ospitare i banchi dei fiori. Un giardino, insomma, che, al sabato, introdurrà la gente nel vicolo commerciale.

Seconda novità. Un unico spazio avranno i banchi alimentari e quelli dei contadini che troveranno posto in Largo Alpini d’Italia che subirà anch’esso un miglioramento grazie al rifacimento della rete idrica antincendio con l’installazione degli idranti e una nuova illuminazione, ma non solo: la zona sarà riasfaltata, sarà rifatto il marciapiede, si creeranno posteggi per i motorini e la viabilità sarà ampliata. Qui alcuni banchi alimentari stazioneranno sotto al Palazzetto dello Sport e gli altri verranno predisposti intorno, sempre in questo tratto che diventerà parte integrante del “giro” del mercato. Nella zona del mercato attuale così rimarranno meno banchi di merci varie ma, con lo spostamento degli altri, si consentirà di liberare via Baglietto alla viabilità.

“È una svolta – spiega l’assessore Filippo Piacentini – per la prima volta avremo tutte le direttrici di viabilità aperte e posteggi che si potranno utilizzare. Terremo libero il traffico in via Baglietto, in Viale Nazioni Unite, sull’Aurelia e in via Nocelli. Era un nodo cruciale la viabilità del sabato già allo studio delle passate amministrazioni. Mi auguro diventi operativa prima dell’estate”.