Varazze. Si è svolta sabato 23 e domenica 24 gennaio nelle acque del golfo di Varazze la Coppa Stefano Neri per le imbarcazioni classe Laser, dedicata ad un socio del Varazze Club Nautico, regatante della classe, prematuramente scomparso.

Valida quale selezione nazionale, la regata ha visto la partecipazione di circa una cinquantina di regatanti, suddivisi fra Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7.

di 11 Galleria fotografica Vela: la Coppa Stefano Neri









Prima giornata caratterizzata da una splendida giornata di sole, vento instabile e mare con onda formata, che non hanno facilitato il compito del comitato di regata. Finalmente poco prima delle 14 veniva ammainata l’intelligenza, grazie all’ingresso di un vento dai settori meridionali con intensità di una quindicina di nodi, che verso metà regata ha iniziato a calare con una rotazione a sinistra nella fase conclusiva. La vittoria di giornata è andata a Jeremy Moutout, Yacht Club Monaco, negli Standard, a Lorenzo Sorrenti, Varazze Club Nautico, nei Radial, e a Dario Burlando, Yacht Club Italiano, nei 4.7.

La prima prova della domenica si è svolta con vento da Nord-Ovest attorno ai 15 nodi, ed un magnifico sole. Negli Standard di nuovo primo il rappresentante monegasco, mentre nei Radial primeggiava Giacomo Ivaldi, Yacht Club Italiano, e nei 4.7 Alice Scarpati, Varazze Club Nautico. Dopo un buco di vento con rotazione del vento che costringeva il comitato ad annullare la seconda partenza, entrava un Nord-Nord-Est sui 10-12 nodi che permetteva di far ripartire la regata. Successi di Andrea Chiappe, Yacht Club Italiano, negli Standard, di Matteo Mulone, Circolo Nautico Iilva nei Radial, e di Dario Deambrogio, Varazze Club Nautico nei 4.7.

La regata si concludeva quindi con tre prove svolte. Vittoria di Jeremy Moutout, YC Monaco negli Standard, davanti ad Andrea Chiappe e Giovanni Gallego del Circolo Nautico Andora. Nei Radial Jacopo Pinelli, Varazze Club Nautico, precedeva Giacomo Ivaldi, YC Italiano e Lorenzo Sorrenti, Varazze Club Nautico; Jacopo Pinelli si aggiudicava anche il premio quale miglior Under 19, prima delle ragazze Under 21 Beatrice Tartarini, anche lei atleta del Varazze Club Nautico, così come Michelangelo Vecchio, nono assoluto e primo degli Under 17. Fra i 4.7 ancora vittoria di un atleta di casa, Dario Deambrogio, primo anche fra gli Under 16, che precedeva la compagna di circolo Alice Scarpati e Bodhi Van der Linden, YC Monaco; prima fra le ragazze Under 16 Marta Sciutto, del Circolo Nautico Albenga.