Vaccino Covid: da domani anche per la Valbormida, ma solo per il personale sanitario

Cairo Montenotte. Questa mattina all’ospedale San Giuseppe il sopralluogo dei tecnici dell’Asl che hanno dato l’ok: domani partirà la campagna vaccinazione anche in Valbormida, circa 80 le dosi che arriveranno nel presidio cairese. Ma saranno riservate esclusivamente al personale sanitario che ha dato l’adesione.

Una lunga attesa per i dipendenti del San Giuseppe che, dall’arrivo delle prime dosi a Savona, il 30 dicembre, solo domani (martedì 19 gennaio) dalle 10 alle 16 potranno ricevere il vaccino anticovid. Diverso, invece, il discorso per i medici di famiglia della Valbormida che ad inizio 2021 sono stati vaccinati all’ospedale San Paolo di Savona. Tra questi anche il direttore di Cairo Salute Amatore Morando, che si era dichiarato soddisfatto per “l’ottima risposta da parte della medicina del territorio”.

Rimangono, però, delle incognite riguardo le dosi destinate agli ospiti delle rsa e agli ultra 80enni valbormidesi, tra le categorie più a rischio che, per prime insieme al personale sanitario, dovrebbero ricevere il vaccino. Ancora non si hanno notizie su quando prenderà il via la somministrazione.

Nell’attesa dell’arrivo delle prime dosi, il Comune di Cairo sta già pensando al secondo step, quando a vaccinarsi sarà il resto della popolazione. A giorni dovrebbe avvenire un altro sopralluogo da parte dell’Asl per individuare la struttura da utilizzare: molto probabilmente, come già accaduto per il vaccino anti-influenzale, si opterà per i locali del Teatro Chebello.

E mentre a Cairo ancora si attende il primo vaccino, nel resto della Liguria – nonostante il ritardo, molto dibattuto, delle consegne da parte di Pfizer – sono iniziati i richiami. A ricevere la seconda dose, quella che dà l’immunità al Covid-19, anche un savonese, il primo ad essere stato vaccinato: il dott. Renato Giusto, presidente regionale del sindacato medici italiani e presidente del consiglio comunale di Savona.