Vaccini a “personale non sanitario”, Rossetti (Pd): “Si crei un portale che contenga tutti i dati”

Regione. “Alisa e la Giunta facciano chiarezza”. Lo chiede il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti riguardo allo studio pubblicato dalla Fondazione Gimbe, secondo cui la Liguria è la seconda regione d’Italia per somministrazioni di vaccini a “personale non sanitario”, in totale il 39% delle dosi è stato destinato a questa categoria.

“Nei giorni scorsi ho depositato una mozione con cui chiedo la creazione di un portale della Regione che, continuamente aggiornato, informi i cittadini in tempo reale su chi è stato vaccinato e chi no, per fasce d’età, per gruppi di priorità e per categorie professionali e luoghi di vaccinazioni” spiega Rossetti.

“Questo strumento – continua – consente di dare a tutti il riscontro di cosa accade, garantendo la trasparenza dovuta, vista la necessità di seguire delle priorità, la grande attesa da parte di moltissime persone di potersi vaccinare e l’insopportabile sospetto che ci siano furbetti e raccomandati”.

Sull’argomento era intervenuto ieri anche Ferruccio Sansa che aveva ribadito: “Chiederemo alla Regione di sapere a chi sono andati i vaccini, è fondamentale che le, pur poche, dosi di vaccino disponibili siano utilizzate per proteggere chi lavora in prima linea con i pazienti e le persone più fragili, come previsto dal Piano vaccinale”.