Under 14, i talenti del ponente ligure in raduno al Centro Federale Territoriale di Alassio

Alassio. Il calcio locale, ancora lontano dal riprendere a pieno ritmo le attività, dà alcuni segnali di ripartenza. Tra di essi, ci sono i raduni giovanili legati al programma di sviluppo territoriale.

Ecco i nomi delle giovani promesse under 14 del ponente ligure (classe 2007) ad aver ricevuto la prestigiosa convocazione presso il Centro Federale Territoriale di Alassio, convocati per le loro eccellenti qualità tecnico sportive, al fine di affinare i loro talenti ulteriormente, in vista di un’eventuale carriera futura nel mondo del pallone.

A partire da lunedì 18 gennaio, presso lo stadio Ferrando si stanno allenando ventitré giocatori: Ludovico Ansaldi, Alessandro Falcone, Thomas Ferrante, Francesco Fidanza (Sanremese), Gabriele Barbero, Pietro Paina, Nicolas Palomba (Vado), Edoardo Barroero (Albenga), Davide Carta, Haitam Horma (Cairese), Gabriele De Fazio (Legino), Ivan Jack Del Monte (Varazze Don Bosco), Klersi Kanina (Ventimiglia), Alessio Illiano, Daniele Oddone (Pietra Ligure), Mattia Mirone, Edoardo Prudente (Ceriale), Riccardo Oddone (Ospedaletti), Simone Pastorino (Golfo Dianese), Christian Pierotello (Area Calcio Andora), Alessio Ramaj (Priamar Liguria), Manuel Romeo, Luca Tripodina (Taggia).

Lo staff è composto dal responsabile tecnico Marco Dessì, dal responsabile organizzativo Enrico Pira, dagli istruttori Renis Kapiti, Tiziano Glauda, Mattia Perilli, Giuseppe Napoli, dall’allenatore dei portieri Alessandro Trucco, dal preparatore atletico Vincenzo Caputo, dai medici Silvio Canetti, Lorenzo Trucco.

Gli allenamenti si terranno ogni lunedì in divisa rigorosamente azzurra. L’obiettivo dei Centri Federali Territoriali è crescere i migliori talenti del calcio italiano.