Una stanza per gli abbracci all’Istituto Trincheri: il dono di Rotaract, Rotary Club di Alassio e il Comune di Cisano

Albenga. Dovevano iniziare sotto il periodo natalizio gli incontri tra gli ospiti e i familiari dell’Istituto Trincheri di Albenga, ma per questioni logistiche ed organizzative non sono mai avvenuti. Sarà la stanza degli abbracci a consentire, a partire da fine mese, questo importante momento di incontro.

Il club Rotaract di Alassio partner del Rotary Alassio e comune di Cisano sul Neva donano infatti, fino a conclusione della pandemia, una stanza degli abbracci. Giovanni Raimondo Presidente del Rotaract spiega: ” abbiamo acquistato da un’azienda una stanza per gli abbracci, la doniamo al comune di Cisano che la darà al Trincheri di Albenga fino alla fine della pandemia, poi tornerà alla protezione civile di Cisano sul Neva. Entro fine gennaio la tenda “stanza degli abbracci” dovrebbe arrivare all’Istituto Trincheri “.

Aggiunge Massimo Niero, sindaco di Cisano: “La mia amministrazione ha voluto contribuire al progetto della ‘Stanza degli abbracci’ insieme al Rotary Club e Rotaract di Alassio, per consentire, già dai prossimi giorni, agli anziani ospiti dell’Istituto Domenico Trincheri di Albenga, di ricevere le visite e il conforto dei propri cari. Una struttura che permetterà ai “nonni” di uscire da quell’isolamento a cui sono stati costretti negli ultimi mesi. Per sensibilizzare ulteriormente le istituzioni sottoporrò, all’attenzione del prossimo Consiglio Provinciale, l’ordine del giorno, già presentato in consiglio comunale a Savona dai consiglieri comunali Barbara Pasquali e Elda Olin, sostenendo la necessità di attivare percorsi dedicati che consentano ai malati di Covid di poter sentire, comunque, la vicinanza dei propri cari. Una battaglia di civiltà che andava sostenuta e che, invece, ha visto l’amministrazione regionale totalmente assente e disinteressata. Rivolgo un particolare ringraziamento alle due consigliere savonesi e, ovviamente, al Rotary Club e Rotaract di Alassio che hanno condiviso con me iniziative finalizzate a contrastare la solitudine dei nostri anziani”, conclude Niero.

Piero Corradi presidente del Trincheri : “Siamo davvero felici di questa generosa donazione, finalmente potremo consentire gli incontri tra i familiari e gli ospiti dei nostri anziani ospiti. Mettere fine alla loro solitudine e farlo in piena sicurezza è davvero un traguardo importante. Siamo grati al comune di Cisano e al sindaco Massimo Nieri e al presidente di Rotaract di Alassio Giovanni Raimondo per la loro generosità. Tutti noi ne siamo davvero lieti”, conclude Corradi.