Loano. Si è svolta questa mattina la premiazione del concorso indetto dall’istituto Falcone di Loano “Vota la tua mascherina”. Il contest prevedeva che gli studenti ideassero e realizzassero una mascherina “griffata” istituto Falcone. La mascherina è lo strumento indispensabile per la prevenzione della diffusione del Covid-19, quindi il concorso aveva un tema particolarmente attuale e sentito da parte di tutta la comunità. Alla premiazione era presente il vice sindaco di Loano, Luca Lettieri.

Due le alunne vincitrici, entrambe appartenenti alla classe 2C Sistema Moda: si tratta di Ilaria Murrizi e Sabrina Montesano; hanno ricevuto menzioni speciali Pietro Benne e Benedetta Tavilla.

Il contest lanciato sulla piattaforma Facebook ha decretato come vincitore della giuria popolare il lavoro svolto da Ilaria Murrizi, la cui presentazione ha ricevuto ben 593 likes.

La giuria tecnica invece, presieduta dalla dirigente scolastica Ivana Mandraccia e composta da docenti delle materie di indirizzo dei corsi di Moda e Grafica, ha voluto premiare il progetto di Sabrina Montesano, sottolineandone l’impatto grafico, l’idea di fondo e la capacità di elaborare un prodotto “ecogreen”, sfruttando materiale naturale.

Alle due studentesse vincitrici è stato donato dall’Istituto un tablet, strumento oggi più che mai indispensabile non solo per svolgere l’attività didattica a distanza ma anche quale supporto per incrementare le competenze digitali in campo grafico.

Menzione di merito da parte del Comune è andata alla mascherina di Benedetta Tavilla, per aver saputo valorizzare le bellezze del territorio e aver omaggiato la città di Loano: per la sua mascherina sarà richiesto il patrocinio dello stesso Comune nell’ottica di una futura stampa e diffusione.

Infine menzione di merito da parte dei docenti è stata assegnata a Pietro Benne, per il suo lavoro preciso e curato che ha prodotto una mascherina elegante, rigorosa nelle linee e con un sapiente uso della monocromia.